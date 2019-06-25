Во время эфира ток-шоу "Противостояние" на телеканале Newsone народный депутат от ВО "Свобода" Олег Осуховский ушел из студии после вопроса от заместителя главного редактора издания "Страна.ua" Светланы Крюковой о митинге в КНУ имени Тараса Шевченко за увольнение с работы юриста Андрея Портнова. Об этом нам рассказала сама Светлана Крюкова.

"Уже второй раз от меня уходит политик. Прямо с эфира. А ведь я всего-то и спросила, какое он, половозрелый депутат-свободовец имеет отношение к митингу студентов в университете Шевченко, где Сюмар, Карась и сотрудники офиса БПП держали плакаты против Портнова? Он там тоже против портновских лекций выступал. А от меня ушел", - говорит она.

Скриншот: t.me/kryuchoktv/201

Как видно на записи эфира, после того, как Крюкова задала вопрос, присутствовал ли Осуховский на студенческой акции, депутат ответил утвердительно и начал кричать, нарушив правила программы, в результате чего ему выключили микрофон. После этого он покинул студию в прямом эфире.

Напомним, 21 июня около Киевского университета имени Тараса Шевченко прошла акция против известного юриста Андрея Портнова, которого недавно вернул на работу в вуз ректор Леонид Губерский. Протестующие собрались под главным корпусом университета, однако позже они зашли внутрь и устроили акцию прямо под кабинетом Губерского. Они требовали, чтобы Портнова немедленно уволили, а ректор извинился. В итоге активисты добились своего и Губерский подписал указ, по которому Портнова в университете не будет.

Ранее сообщалось, что Портнов спокойно принял отказ от должности в университете им. Шевченко и продолжает заниматься Порошенко.