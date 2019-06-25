ЦИК зарегистрировала всех семерых кандидатов, выдвинутых политической силой "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Об этом сказано на странице нардепа в Facebook.

Отмечается, что представители партии, которые баллотируются в Верховную Раду Украины на внеочередных выборах в парламент, получили удостоверения кандидатов в народные депутаты Украины.

Председатель партии – Надежда Савченко – Донецкая область, округ № 51 Заместитель председателя партии Татьяна Проторченко – Донецкая область, округ № 52 Руководитель избирательного штаба Вера Савченко – Донецкая область – округ № 45 Председатель Зеленоярского сельского совета Никольского района Донецкой области Николай Юзвинкевич-Донецкая область, округ № 60 Депутат Песковского поселкового совета объединенной территориальной общины Бородянского района Киевской области Юлия Соловьева – Киевская область, округ № 96 Председатель Всеукраинского общественного объединения "Противодействие торговле людьми" Вера Владей – Черкасская область, округ № 196 Директор ЧП "Редакция газеты "Киевские ярмарки" Виталий Архипов – Киевская область, округ № 90

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Напомним, что партия Надежды Савченко идет на выборы и уже сформировала список.

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