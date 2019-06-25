В МИД Украины отзывают посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Об этом сообщается на фб-странице министра Климкина во вторник, 25 июня.

По словам главы МИД Украины, он благодарен украинской парламентской делегации, которая "выложилась по полной". Однако, он не собирается "подталкивать парламентариев к принятию решений о формате их участия в ПАСЕ".

Также он подчеркнул, что Совет Европы утратил украинское доверие, приняв решение вернуть в ПАСЕ делегацию России. "Из лидера усилий по защите прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе", - отметил Климкин.

В связи с этим принято решение отозвать посла Украины при Совете Европы для консультации. "Стратегия понятна, тактика тоже, но доточим вместе", - сообщил Павел Климкин.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Мы разбирались, что означает возвращение российской делегации в Совет Европы. Возвращение России в Совет Европы лоббировали главные страны ЕС - Германия и Франция.

Отметим, что украинская делегация предложила парламенту рассмотреть вопрос бойкота ПАСЕ.