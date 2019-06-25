Правительство РФ не планирует выполнять требования Трибунала ООН о немедленном освобождении украинских моряков. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции для российских СМИ во вторник.

"Этот случай в Керченском проливе не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом состоит позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию", - заявил Песков.

Стоит отметить, что согласно решению Международного трибунала по морскому праву, Россия должны освободить моряков из Украины и захваченные корабли, а также отчитаться об исполнении решения Трибунала до 25 июня.

Напомним, 16 апреля власти Украины обратились в Международный трибунал по морскому праву с просьбой ввести меры против РФ и с требованием освободить три корабля и 24 военнослужащих, которые были захвачены у Керченского пролива.

При этом российский МИД обвинил Киев в "недобросовестности". По мнению Москвы, Украина пользуется ситуацией с захваченными кораблями "во внутриполитических целях". Кроме того, Россия уверена, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".