Прокуратура просит Малиновский районный суд Одессы приговорить к 12 годам лишения свободы мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в присвоении 92,7 млн гривен при покупке здания завода "Краян". Об этом сказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Кравченко в ходе дебатов, передают Украинские новости.

Он просит суд признать 8 обвиняемых, в том числе Труханова, виновными в завладении 92,659 млн гривен госсредств при покупке здания завода "Краян" по завышенной стоимости. Прокуратура просит суд конфисковать 92,7 млн гривен, арестованных на счетах фирмы "Девелопмент Элит", которая продала здание завода.

В САП утверждают, что Труханов имел до 2017 года паспорт гражданина России и, по данным Интерпола, человек с такой же внешностью находится в международном розыске. В итоге, САП просит приговорить Труханова как организатора преступной схемы к 12 годам тюрьмы, его заместителя Павла Вугельмана - к 11 годам.

Обвиняемых Алексея Спектора, Василия Шкрябая, Владимира Радионова и Петра Загодиренко просят приговорить к 10 годам тюрьмы. Обвиняемых Игоря Кравченко предлагается приговорить к 11 годам тюрьмы, а Галину Богданову - к 7 годам. САП просит также конфисковать все имущество у обвиняемых и арестовать их.

Напомним, 13 февраля прошлого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Труханову о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, во время осуществления следственных действий в том же уголовном производстве (в деле с заводом "Краян") были задержаны еще три человека. Позже стало известно о задержании заместителя мэра Павла Вугельмана. Затем суд отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Ранее мы писали о том, зачем Коломойский создает "партию мэров" с Кернесом и Трухановым.