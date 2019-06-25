Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно разместила в соцсети фото топлесс с клубникой, снялась в сексуальном мини с глубоким декольте на фоне трех автомобилей премиум-класса - Ford Mustang, Bentley и Mercedes-Benz SL500.

Ведущая позирует на фоне суперкаров в блестящем серебристо-лавандовом платье с открытым животом и декольте.

Звезда просит поклонников помочь ей определиться с маркой автомобиля. Однако пользователи в комментариях больше восхищаются внешним видом Никитюк и ее откровенным нарядом.

"Главное, чтобы ноги влезли", "Тебе подойдут все", "Круто выглядишь", "Красавица", "Яркой девушке - яркую, быструю, мощную машинку", - пишут фолловеры.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ранее "Страна" писала о том, что телеведущая Леся Никитюк похвасталась, что наконец-то получила "серебряную кнопку" от Youtube - награду, которую выдают за 100 тыс. фолловеров.

Также мы сообщали, что Никитюк участвовала в "Танцах со звездами" и пошутила над своей грацией в Instagram.