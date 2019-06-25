Во вторник, 25 июня, в Киевском апелляционном суде рассматривали ходатайство защиты об изменении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"Суд предоставил мне возможность выступить и высказать свою позицию по этому делу. Я обратился к суду с просьбой оставить меру пресечения - содержание под стражей, поскольку считаю, что, в случае его выхода из-под стражи, подозреваемый может и в дальнейшем совершать общественно опасные преступления. В случае выхода из-под стражи он получит возможность влиять на ход следствия. Я просил суд отказать в удовлетворении ходатайства адвоката", - сообщил Николай Кулеба.

Суд принял решение оставить Петровца под стражей. 1 июля Киевский апелляционный суд будет пересматривать решение о содержании под стражей второго подозреваемого.

Скриншот: Facebook/Микола Кулеба

Видео: Facebook/Микола Кулеба

Как сообщалось, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области пятилетний мальчик был тяжело ранен в собственном дворе в голову. Полиция в порядке статьи 208 УПК задержала подозреваемых.

Раненного мальчика доставили в Киев для лечения в нейрохирургическом центре. Состояние ребенка было крайне тяжелым и он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. В понедельник, 3 июня, в больнице Киева Кирилл умер, врачам не удалось спасти его жизнь.

После смерти мальчика руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской обл. были отстранены от выполнения служебных обязанностей. Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

Голосеевский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.