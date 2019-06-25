Популярная украинская певица и экс-Виа Гра Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый снимок из отельного номера в Германии.

На фото в stories артистка позирует перед зеркалом, сидя на кровати. На певице из одежды - только белье черного цвета. Судя по фото, Брежнева активно занимается спортом и следит за питанием, ведь у певицы виден пресс на животе, а ее ноги и руки выглядят подтянутыми.

Поклонники Брежневой часто отмечают, что артистка не выглядит на свой возраст (певице 37 лет, - Прим.Ред.) Интернет-пользователи не раз подчеркивали, что певицу можно принять за старшую сестру ее дочери Сони Киперман, а все благодаря тому, что артистка тщательно следит за своей внешностью. Так, Брежнева рассказывала, что ее модельные параметры лишь на 30% обусловлены генетикой. Она всегда правильно питается, занимается спортом 3-4 раза в неделю, например, пилатесом и акваэробикой.

Ранее Вера Брежнева показала готовность к пляжному сезону, опубликовав фото в закрытом купальнике.

Как сообщала "Страна", певица отметила свое 37-летие топлесс на Мальдивах.