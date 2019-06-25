Во вторник, 25 июня, советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе опроверг распространившиеся накануне в Грузии слухи о его скоропостижной кончине.

"Как сказал великий Марк Твен: Слухи о моей смерти сильно преувеличены", - говорится на фб-странице исполнителя.

Накануне в социальных сетях была распространена информация о смерти 80-летнего грузинского актера.

СМИ отмечают, что в этот "фейк" поверили участники проходившего перед зданием парламента в Тбилиси митинга оппозиции. Они выразили с трибуны соболезнования родственникам Кикабидзе. Сообщается, что позже на митинге принесли извинения и заявили, что их информация оказалась ложной.

Фото: facebook.com/pg/vahtangkikabidze

Как сообщала "Страна", знаменитый грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как он спасся от рака головного мозга и кто ему помог победить грозную болезнь.

Напомним, что умерла Глория Вандербилт, которая из наследницы пирата и банкиров превратилась в "королеву джинсов".