Сегодня, 25 июня, генеральный директор "1+1" Александр Ткаченко представил кандидатов в народные депутаты от партии "Слуга народа" во всех одномандатных округах Киева и ответил на вопрос журналиста "Страны" о слухах о намерение участвовать в выборах мэра Киева.

"Я привык переживать победы и поражения по очереди. Сейчас мы сосредоточены на парламентских выборах", - ответил Александр Ткаченко.

Отметим, что Ткаченко идет в первой десятке списка "Слуги народа". Телевизионщик ранее говорил о том, что в политике его интересуют главным образом вопросы местного самоуправления и гуманитарной сферы.

Слухи о том, что Ткаченко может составить конкуренцию Кличко в борьбе за пост мэра Киева на ближайших местных выборах активно курсируют в политических кругах уже больше месяца.

Телекомпания 1+1 принадлежит Игорю Коломойскому.

Ранее журналисты "Страны" заметили Ткаченко в ресторане с депутатом от БПП Александром Третьяковым, весьма влиятельным в Киеве человеком.

Напомним, гендиректор Александр Ткаченко и часть сотрудников получили долю в телекомпании "1+1".