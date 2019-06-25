Шевченковский районный суд Киева продлил до 3 августа срок действия обязательств носить электронный браслет и не отлучаться за пределы Херсонской области, возложенных на председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, являющегося подозреваемым в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Сегодня следственный судья Шевченковского райсуда Киева, рассмотрев на открытом судебном заседании ходатайство прокурора ГПУ в рамках дела об убийстве Гандзюк, принял решение удовлетворить ходатайство прокурора и продлить срок действия возложенных на подозреваемого Мангера процессуальных обязательств", - написала Сарган.

По ее словам, до 3 августа 2019 года суд продлил следующие обязательства Мангера: не отлучаться за пределы Херсонской области без разрешения следователя, прокурора, уведомлять их об изменении своего места проживания, сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

Фото: facebook.com

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук.

В середине февраля Шевченковский районный суд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога. В конце мая Шевченковский районный суд Киева разрешил Мангеру перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом.

Напомним, что после отца Гандзюк встречу с Зеленским запросил и Владислав Мангер.

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