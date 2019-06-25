Сотрудники полиции Днепра задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке вооруженного ограбления учреждения быстрого кредитования. Попытка преступления произошла на улице Богдана Хмельницкого в Днепре 21 июня.

"В учреждение быстрого кредитования зашел неизвестный и со словесными угрозами потребовал у персонала заведения деньги. Получив отказ, злоумышленник достал из сумки пистолет и под угрозой применения оружия приказал открыть сейф. Смелая работница продолжила отказывать нападающему, сказав, что не имеет ключей от сейфа. Тогда разбойник растерялся и убежал из помещения в неизвестном направлении, а женщина вызвала полицию", - говорится в опубликованном сообщении отдела коммуникации полиции Днепропетровской области во вторник, 25 июня.

По прибытии на место происшествия полицейские изъяли запись с установленной в помещении камеры видеонаблюдения, и оперативно установив личность нападавшего, задержали его.

" Им оказался 18-летний местный житель. Оружие, которым угрожал мужчина, было изъято и направлено на экспертизу", - рассказали в ведомстве.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой) и решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершение нападения с целью завладения чужим имуществом мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7 лет.

Фото: dp.npu.gov.ua

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