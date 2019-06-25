Буксир "Яны Капу", а также катера "Никополь" и "Бердянск" исчезли со стоянки судов Генмол в Керчи. Об этом сообщает Крым.Реалии во вторник, 25 июня.

Военные катера, которые ранее были накрыты маскировочной сетью, исчезли еще накануне, 24 июня, а на следующий день пропал и катер. Куда перевезли украинские корабли, неизвестно. Пресс-служба погрануправления ФСБ России не сообщала о перемещении публично.

Фото: krymr.com

Россия захватила украинские корабли вместе с моряками 25 ноября 2018 года, когда те с оружием направлялись из Одессы в Мариуполь. 24 украинских моряка находятся в заключении, Россия обвиняет их в незаконном пересечении границы, им грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что Трамп и Путин на встрече в июне обсудят тему украинских моряков.

Также мы писали о том, что в ЕС призвали Россию обеспечить беспрепятственный проход кораблей через Керченский пролив.