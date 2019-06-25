В Киеве 25 июня по улице Саперное Поле, 45 бездомный раздел женщину, которая спала на траве, пытаясь ее изнасиловать. Инцидент произошел около 00:15. Об этом сообщает "Информатор".

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и спала на траве. В этот момент на нее обратил внимание бездомный, который проходил мимо. Мужчина снял с нее штаны и пытался вступить с ней в половой акт. В этот момент женщина проснулась. Она позвонила своему мужу, который пришел на указанный адрес.

Между супругом и бездомным завязалась драка. В итоге бездомный разбил бутылку и с "розочкой" гонялся за супругом пострадавшей. Патрульные, которые прибыли на место, сгладили конфликт и выясняли все детали случившегося. Подробности устанавливаются.

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