Во вторник, 25 июня на Закарпатье загорелся туристический комплекс. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Инцидент произошел на окраине села Кострино Великоберезнянского район области. Загорелась крыша туристического комплекса "Виссон". Об этом спасатели узнали около 04:38. Администрация комплекса эвакуировала посетителей, никто не пострадал.

Над ликвидацией возгорания работали 12 человек и 3 единицы техники. К 05:40 пожар локализовали, тушение продолжалось до самого утра. Детали происшествия устанавливаются.

Фото: mukachevo.net

Фото: zk.dsns.gov.ua

Напомним, под Днепром от пожара пострадали 5 гектаров хвойного леса.

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