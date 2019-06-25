"Укрзализныця" назначила на летний период еще четыре дополнительных поезда, которые будут курсировать на День Конституции Украины, увеличив количество дополнительных поездов до 34. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дополнительный поезд № 154/153 Киев - Сумы будет курсировать 28 и 30 июня с отправлением в 5:49 и прибытием в Сумы в 11:15. Обратно поезд отправится в 14:10 и прибудет в Киев в 19:46.

будет курсировать 28 и 30 июня с отправлением в 5:49 и прибытием в Сумы в 11:15. Обратно поезд отправится в 14:10 и прибудет в Киев в 19:46. Поезд № 237 Киев - Днепр будет отправляться 27 и 30 июня. Отправление поезда назначено на 20:28, прибытие в Днепр – на 6:12. В обратном направлении отправление в 10:56, прибытие в 20:06.

будет отправляться 27 и 30 июня. Отправление поезда назначено на 20:28, прибытие в Днепр – на 6:12. В обратном направлении отправление в 10:56, прибытие в 20:06. Поезд № 755/756 Киев - Львов отправится 28 июня и 1 июля в 00:15, с прибытием во Львов в 5:47. В сообщении Львов - Киев поезд отправится 27 и 30 июня в 23:00 и прибудет в столицу в 05:50.

отправится 28 июня и 1 июля в 00:15, с прибытием во Львов в 5:47. В сообщении Львов - Киев поезд отправится 27 и 30 июня в 23:00 и прибудет в столицу в 05:50. Поезд № 779/780 Сумы - Киев – Винница будет курсировать 28 июня и 1 июля с отправлением в 5:35 и прибытием в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43 и прибудет в Киев в 21:34.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" назначила 30 дополнительных летних поездов и дополнительные рейсы графиковых поездов в направлении морских курортов Украины. Билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Напомним, "Укрзализныця" решила восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.

Накануне праздничных выходных онлайн-система продажи билетов "Укрзализныци" дала сбой.