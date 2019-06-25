Монеты крупных номиналов - 5 и 10 гривен - будут выпущены в оборот в 2019 и 2020 году соответственно. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий, видеозапись брифинга опубликована в YouTube.

"По поводу 5 и 10 гривен. Мы презентовали монетный ряд в прошлом году, когда вводили в оборот монеты 1 и 2 гривны. Одновременно были презентованы дизайн и размеры монет 5 и 10 гривен. Мы в 2019 году вводим 5 гривен, в 2020 – 10 гривен", - сказал Яков Смолий.

Также он добавил, что сейчас уже остановлена печать банкнот 1 и 2 гривны, а чтобы новые монеты такого номинала не путались с копейками, НБУ выводит из оборота монеты 1, 2 и 5 копеек.

Про монеты 5 и 10 грн - с 29:30. Видео: YouTube/ Національний банк України

Напомним, с октября 2019 года в Украине вводят купюру номиналом 1000 гривен с лауреатом Сталинской премии.

Также мы писали, что с октября из денежного оборота исчезнут 1, 2 и 5 копеек.