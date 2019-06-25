Следователи полтавского территориального управления Государственного бюро расследований, сообщили о подозрении работнику управления полиции охраны в Харьковской области, который в декабре 2018 года применил оружие против ранившего его ножом посетителя в супермаркете "Рост" в Харькове.

"Работника полиции обоснованно подозревают в умышленном убийстве при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст.118 Уголовного кодекса Украины), а также в превышении власти или служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий с применением насилия (ч.2. ст.365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в опубликованном сообщении пресс-службы ГБР во вторник, 25 июня.

По данным следствия, 5 декабря 2018 года в ходе несения службы в супермаркете "Рост", полицейский использовал табельное оружие и смертельно ранил посетителя. Последний отказывался оплатить товар, поэтому его провели в подсобное помещение, чтобы вызвать наряд полиции. В ходе возникшего в подсобном помещении конфликта посетитель несколько раз ударил ножом полицейского. После этого на улице, куда выбежали оба участника конфликта, полицейский дважды выстрелил в сторону убегавшего нападавшего. Обоих пострадавших госпитализировали в Институт неотложной хирургии. Ночью 24-летний напавший на полицейского мужчина умер.

Как сообщала "Страна", во время следственных действий у магазина застрелили человека. Перестрелка произошла на выходе из кафе в супермаркете "Рост" во время проведения следственных действий силовиков.

Отметим, что в Киеве мужчины поссорились в очереди за пиццей, для одного из них конфликт закончился смертью.