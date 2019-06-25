Нардеп Игорь Мосийчук, который перед выходом из Радикальной партии поставил ее лидеру Олегу Ляшко шишку своей тростью, рассказал, кого он еще избил таким образом. Об этом он заявил, отвечая на вопрос первого заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой в эфире политическое адреналин-шоу "Противостояние" на канале NewsOne.

Светлана Крюкова обратила внимание на трость Мосийчука и сказала, что "это палка поставила точку в расколе Радикальной партии и шишку на лбу лидера", но что Мосийчук "никогда этого не подтвердит", хотя "палка с вытертым набалдашником хранит все секреты" (51:58 минута видео).

Ведущая все-таки поинтересовалась у Мосийчука, действительно ли он употребил свою трость в отношении лидера радикалов. "Не знаю, это вопрос к Крюковой - я сплетни не комментирую", - ответил Мосийчук. А на предложение Светланы Крюковой все-таки рассказать об этой драке, так как эту трость тогда "можно продать", Мосийчук ответил: "Мою трость можно продать и так. Кроме того, что придумали вы, она (трость - прим. ред.) в этой студии Саакашвили воспитывала, Семченко воспитывала, в парламенте кое-кого воспитывала, а на одном из округов Дурнева и компанию", - заявил Мосийчук.

Напомним, что ГБР открыло дело против нардепа Мосийчука за нападение с тростью на политолога Семченко в прямом эфире.

А до этого Мосийчук подрался с коллегой на почве гей-парада.