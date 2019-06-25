53-летний украинский певец Виктор Павлик больше трех лет скрывал отношения с Екатериной Репяховой, которая является его концертной директором и моложе артиста почти вдвое. Об этом сообщают "Факты".

Виктор Павлик развелся с женой Ларисой и живет с молодой любовницей, но не афишировал роман, чтобы не причинять боль близким, в том числе и онкобольному сыну. "Мы не даем интервью на эту тему. Она для нас все еще очень личная. С Ларисой мы расстались и сохранили дружеские отношения, я всегда буду благодарен ей за все, буду поддерживать и делать для них с сыном все, что в моих силах. Так жизнь сложилась, что мы встретились с Катей и искренне полюбили друг друга. Мы хотим, чтобы все были счастливы", - заявил Павлик.

В Instagram Екатерины много фотографий и нежных селфи с любимым, где парочка путешествует вместе. Сама Репяхова рассказывает в интервью The Lime, что с детства является фанаткой Павлика. Впервые Катя встретила Виктора, когда ей было 7 лет. Но познакомились они позже, случайно оказавшись в одной гостинице. Обменявшись контактами, они начали общаться в соцсети, а потом Катя стала концертным директором певца.

Вскоре рабочие отношения переросли в роман. "В один день он просто взял и переехал ко мне. Тогда я уже задумалась, правильно ли я делаю. Привез все свои костюмы, награды в мою маленькую квартирку. Я полностью приняла образ жизни Виктора - отдалась концертной деятельности и творческой части его жизни. Все взяла в свои руки и стало проще, потому что раньше у него была своя жизнь, у меня - своя. Теперь это стало делом семейным, можно сказать. Так и живем - на колесах ", - отметила Екатерина.

Напомним, Павлик был трижды женат, у него детей.

Фото: Instagram

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