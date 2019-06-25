В селе Щербаки Белоцерковского района Киевской области в затопленном карьере утонул 58-летний клирик и его 4-летняя дочь. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Как выяснили правоохранители, он вместе с женой и двумя детьми приехали на машине к затопленному карьеру, чтобы забрать старшего сына домой. В то время, когда все собрали вещи, он взял младшую дочь и пошел прогуляться. Через некоторое время их нашел старший сын.

"Парень начал звать на помощь, люди, которые отдыхали неподалеку, вызвали скорую помощь и из воды вытащили мужчину с дочкой уже без признаков жизни", - рассказали полицейские.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции, патрульной полиции и водолазы. Правоохранители устанавливают причины смерти и выясняют свидетелей и очевидцев происшествия.

Как сообщала "Страна", в селе Винницкой области парень спас из ставка двух тонущих подружек. Парень рассказал, что когда услышал крики девочек, отдыхал на другой стороне берега. "Третья девочка уже была под водой, я нырнул за ней, взял под плечо и вытянул на берег", - рассказывает спаситель.

Напомним, что за последние выходные в Украине утонули более 40 человек, из них трое - дети.