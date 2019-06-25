Филарет создает собственный Синод из священнослужителей под санкциями от ПЦУ
Киивський патриархат создает собственный Синод из пяти епископов, которым накануне поместная Православная церковь Украины запретила священнослужения. Об этом заявил Филарет на пресс-конференции в своей резиденции в Киеве, передает "BBC Украина".
"Синод есть ... в него входят все архиереи церкви. Пятеро", - сказал Филарет, добавив, что со временем их количество возрастет до 12, как это предусматривает устав УПЦ КП. Филарет подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ. "От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал он.
Комментируя решение поместной церкви о лишении его права управлять Киевской епархией, Филарет сказал: "Их постановления нас не касаются".
Как сообщала "Страна", ПЦУ заявила, что лишает Филарета прав на киевские епархии. Напомним, пока священник из Ровно ездил на собор к Филарету, ПЦУ увела у него паству.