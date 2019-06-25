Киивський патриархат создает собственный Синод из пяти епископов, которым накануне поместная Православная церковь Украины запретила священнослужения. Об этом заявил Филарет на пресс-конференции в своей резиденции в Киеве, передает "BBC Украина".

"Синод есть ... в него входят все архиереи церкви. Пятеро", - сказал Филарет, добавив, что со временем их количество возрастет до 12, как это предусматривает устав УПЦ КП. Филарет подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ. "От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал он.

Комментируя решение поместной церкви о лишении его права управлять Киевской епархией, Филарет сказал: "Их постановления нас не касаются".

Как сообщала "Страна", ПЦУ заявила, что лишает Филарета прав на киевские епархии. Напомним, пока священник из Ровно ездил на собор к Филарету, ПЦУ увела у него паству.