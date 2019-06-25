Нацбанк сообщил, что в Украине вводят в оборот новую купюру номиналом одна тысяча гривен. Появится она с октября этого года, изображен на ней академик Вернадский, создавший учение о биосфере. Официально купюру вводят в целях экономии бюджета и, чтобы облегчить жизнь украинцев, зарплата которых выросла с 2006 года (тогда в последний раз вводили новую купюру - 500 грн) и "теперь они путаются в разных купюрах в кошельке".

Тем временем пользователи соцсетей заговорили об инфляции, а также о том, почему решение разместить изображение Владимира Вернадского на самой крупной банкноте в Украине, является неоднозначным.

"Страна" собрала информацию о том, чем известен академик Вернадский.

Главные достижения

Среди главных заслуг учения о биосфере и ноосфере.

Он был одним из первых, кто понял важность изучения радиоактивных процессов. С 1908 года изучал радиоактивные месторождения, организовывал специальные экспедиции. Атомная программа Российской империи а позже и советской России, начала воплощаться под руководством Вернадского. В 1922 году был создан Радиевый институт, который возглавил Вернадский.

Вернадский заложил основы биогеохимии.

Создал Украинскую академию наук в 1918 году.

Был у истоков ГОЭЛРО - государственного плана по электрификации советской России.

В 1940 году по инициативе ученого начали проводить исследования урана на получение ядерной энергии.

В Киеве в честь Вернадского назван бульвар в Святошинском районе. Именем Вернадского названа Национальная библиотека Украины (входит в десятку самых больших в мире). Украинская станция в Антарктиде носит имя "Академик Вернадский". И вот теперь изображение академика появится на купюре номиналом 1000 гривен.

Биография Вернадского: Украина и Россия

Владимир Иванович Вернадский - украинский философ, ученый-энциклопедист, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки (геохимии, биохимии, радиогеологии), создатель революционного учения о биосфере. Также он является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук.

Мать и отец Вернадского - украинцы, но родился будущий академик в Санкт-Петербурге, где работал его отец. Позже, из-за климата, семья перебралась в Харьковскую область. В Полтавской области у Вернадского была усадьба.

Учился на естественном отделении физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Участвовал в почвоведческих экспедициях, был учеником знаменитого геолога Василия Докучаева

Весной 1917 года Вернадский приехал в свою усадьбу Шишаки в Полтавской губернии, где его застала Октябрьская революция. Ученый признал независимость Украины и уже в 1918 году стал одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной правительством гетмана Павла Скоропадского. Однако потом Вернадский работал в Академии наук СССР и был награжден Сталинской премией в 1943 году.

В 1919 году, после установления Советской власти, в Киев к Вернадскому прибыл представитель Российской академии наук. Ученый должен был прибыть для переговоров в Ростов-на-Дону через Новороссийск. Однако Вернадский заболел тифом и остался в Крыму, где стал ректором Таврического университета в Симферополе. В 1921 году в Москве было решено, что "несмотря на крупные научные заслуги Вернадского, оставление его в Крыму является политически недопустимым". Под усиленной охраной ЧК он выехал из Симферополя в Москву. А чуть позже перебралась в Петроград, где возглавил Метеоритный отдел Минералогического музея. На короткое время был арестован по обвинению в шпионаже, но затем освобожден после телеграммы, которые ученые послали Ленину. Позже работал в различных советских научных программах, в том числе стоял у истоков ГОЭЛРО - плана по электрофикации СССР, а также советского ядерного проекта.

Был членом Академии наук СССР, лауреатом Сталинской премии, часто выезжал за границу для работы, лекций и лечения. С началом войны был эвакуирован в Казахстан. Умер в Москве в 1945 году после инсульта.

Сталинский лауреат

В Нацбанке выбор персоны Вернадского объяснили так: избран за выдающийся вклад в историю Украины как философ, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. А также за то, что Вернадский является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году.

Тем временем, в сети звучат сомнения, насколько оправданно называть Вернадского украинским ученым и размещать на нацинальной валюте, ведь он был маститым советским академиком - причем, настолько лояльным, что его выпускали в Европу даже в 1935 году, несмотря на наличие родственников за границей. Был знаком еще со старшим братом Ленина - Александром Ульяновым, а впоследствии не уставал петь осанну советским вождям.

Об этом пишет журналист Андрей Манчук.

"Собственно, весь украинский период Вернадского сводится к 1917-1918 годам, когда он был застигнут революцией в своем полтавском имении Шишаки, и сотрудничал с установившейся по факту властью гетмана, пока он контролировал Украину. А в остальное постреволюционное время ученый являлся матерым посипакой большевиков, которые поселили его в особняке на Арбате, дали Сталинскую премию, орден Трудового Красного знамени, и предоставляли все, что было необходимо для научной деятельности", - написал он в Facebook.

И привел отрывок письма Вернадского к сыну:

"Этот человек совершил – в короткую жизнь – колоссальное изменение в жизни страны. Играла большую роль воля, были, конечно, – и благоприятные обстоятельства (в том числе отсутствие равноценных противников) – но и личность сыграла роль – личность организатора. У Ленина был своеобразный государственный ум и может быть смерть его в начале коммунистического строительства очень неблагоприятно сказалась на русской жизни. Но у него не было творчества и мысль его мне представляется не интересной. И в то же время этот человек накладывает на страну и вносит в человечество – не только свою политическую веру – но и свою философскую мысль – определенную форму материализма, борьбу с эмпириокритицизмом".

Напомним, что ранее появилось видео, как будет выглядеть купюра в 1000 гривен с академиком Вернадским.