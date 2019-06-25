Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом передает "ЕП" со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Россия относится к Совета Европы - со всеми правами и обязанностями, вытекающими из этого", - сказал министр.

Он "приветствует достигнутый компромисс" и хочет, чтобы Россия осталась в Совете Европы. "Это хорошая новость для российского гражданского общества", - добавил Маас.

Мы разбирались, что означает возвращение России в Совет Европы. Власти Украины отреагировали в духе режима Порошенко. В украинском МИДе решение ПАСЕ назвали "недопустимой уступкой".

Отметим, что у Путина прокомментировали резолюцию ПАСЕ о возвращении в состав России. По словам Дмитрия Пескова, резолюцию следует расценивать как победу здравого смысла, а ПАСЕ не может работать полноценно без участия в ней российской делегации.