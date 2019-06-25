Юрист Андрей Портнов опроверг информацию о том, что против него зарегистрировано уголовное производство о неправдивом сообщении о преступлениях экс-президента Петра Порошенко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Адвокат Порошенко заявил, что в отношении Портнова зарегистрировано уголовное производство о неправдивом сообщении о преступлениях Порошенко... Сейчас я демонстрирую документ Государственного бюро расследований, из которого прямо вытекает, что адвокату Порошенко в этом отказали, потому что он даже не смог правильно оформить заявление. Перспективный у Вас адвокат, Петр Алексеевич. Будем Вас потихоньку обоих тренировать", - написал Портнов.

В документе указано, что адвокату Голованю отказано в регистрации уголовного производства по его заявлению, так как он не подал в орган досудебного расследования копию договора про оказание юридической помощи, копию свидетельства про право на осуществление адвокатской деятельности и ордер.

Скриншот: t.me/PortnovUA

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Напомним, в ГБР заявили, что дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу.

Также мы писали, что Портнов побывал на допросе ГБР по делу против Порошенко и Парубия.