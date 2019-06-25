Во вторник, 25 июня, Верховный суд Австрии отклонил апелляцию адвокатов украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на решение апелляционного суда о его экстрадиции в США. Отмечается, что окончательное решение - за федеральным министром юстиции Австрии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На сегодняшнем заседании суд заслушал короткое выступление представителя прокуратуры (который выступил против экстрадиции), а затем - четырех защитников Фирташа и объявил перерыв.

Напомним, Фирташ уже шестой год вынужденно находится в Австрии, пытаясь избежать экстрадиции в США. В Штатах олигарха обвиняют в попытке подкупа индийских чиновников. По данным американских правоохранителей, олигарх с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу в Индии титановой руды. Готовую продукцию на ее основе Фирташ якобы планировал продавать американской компании Boeing. Защита олигарха все обвинения отрицает и считает их политически мотивированными.

Фирташа арестовали в Вене 12 марта 2014 года по запросу американских правоохранителей, выданному в 2013 году. Позже он вышел под залог в 125 млн евро. В апреле 2015 года Земельный суд Вены по уголовным делам отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в эту страну. Суд увидел в запросе о выдаче политические мотивы. В феврале 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил апелляцию прокуратуры Вены на это решение. Защита олигарха обжаловала это решение в Верховном суде Австрии.

Федеральный министр юстиции Австрии после этого решения ожидал завершения рассмотрения еще одного запроса на экстрадицию Фирташа - от Испании. В конце 2017 года венские суды отклонили запрос правоохранителей Испании на экстрадицию Фирташа.

Рассмотрение дела в Верховном суде откладывалось до вынесения решения Суда ЕС о необходимости обязательного применения Хартии основных прав ЕС в рамках поданной Фирташем апелляции в Австрии. В конце октября 2018 года это препятствие было снято: решение Суда ЕС открыло возможность для дальнейшего рассмотрения апелляции Фирташа Верховным судом Австрии.

Как сообщала "Страна", американцы добиваются экстрадиции Фирташа при помощи презентации McKinsey для Boeing. По словам адвоката, Фирташа могут экстрадировать из Австрии в США в начале июля.

Ранее у Фирташа прокомментировали решение суда Чикаго об отказе снять с него обвинения.