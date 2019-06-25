В Нацбанке рассказали о том, как будет выглядеть купюра в 1000 гривен с изображением академика Владимира Вернадского, которая будет запущена в обращение с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. "Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки – геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году", – сообщил Яков Смолий, председатель НБУ.

На обратной стороне будет напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

Кроме этого, по размеру и цвету банкнота номиналом в тысячу гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет – голубой.

"Новая банкнота объединила в себе ведущие технологии дизайна и защиты, – отметил Яков Смолий. – По дизайну эта банкнота подражает банкноты нового модернизированного поколения гривны – обновлены 20, 100 и 500 гривен".

Банкнота имеет элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты:

"оконная" защитная лента – частично введена в толщу бумаги полимерная лента, которая имеет соответствующий цвет (пурпурный) и ярко выраженный комбинированный оптически переменный эффект. Лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца – малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинематический эффект – меняется направление движения фонового изображения ленты;

оптически-переменный элемент SPARK, который имеет кинематический эффект. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы цветов (от золотистого цвета до нефритового).

Видео: facebook.com

Напомним, что в НБУ сообщили, сколько новых монет собираются чеканить вместо банкнот в этом году.

Также мы писали о том, что появились фото банкноты времен Украинской народной республики, которую перевыпустит НБУ.