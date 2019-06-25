Сегодня на странице в Facebook лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко появился рекламный видеоролик. Очевидно, он приурочен к грядущим парламентским выборам 21 июля. На нем актеры, похожие на президентов Владимира Зелинского и Владимира Путина, играют в шахматы.

За спиной актера-Путина стоят мужчины в строгих костюмах и черных очках. За спиной актера-Зеленского - пара молодых людей, женщина с платком на плечах и боец АТО.

Сначала актер-Путин играет в шахматы уверено, а актер-Зеленский не знает, какой ход сделать, он растерян. В этом время заходит Анатолий Гриценко, подсказывает фигуру актеру-Зеленскому и президент Украины выигрывает партию.

Актер-Путин нервничает и сносит все фигуры с шахматной доски. Гриценко и актер-Зеленский пожимают другу другу руки, звучит фраза "Вместе победим" и появляется заставка партии "Гражданская позиция".

На момент подготовки заметки ролик посмотрели 84 тысячи раз.

Пользователи Facebook активно комментируют видео.

"А почему настоящего Зеленского не позвали? Он же тоже актер, мог сыграть сам себя".

"Ахаха. Вы мне рабочий день сорвали. Я раз 15 смотрю".

"В стиле Квартал 95".

"Это трэш. Реальный политик играет в сценке с актерами. Идея понятна. Я умный, голосуй за меня. А Зеленский идиот. Ждем новых серий".

"Лошадью ходи - век воли не видать!"

"Комики пошли у политику, а политики начали снимать пародии. Остановите планету, я выйду".

Ранее Путин рассказал, что думает о Зеленском: "Помню его по КВН, было смешно. А сейчас – несмешно".

Зеленский, в свою очередь, рассказал, с чего начнет свою встречу с Путиным.