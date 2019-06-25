Российская делегация встанет и уйдет из ПАСЕ, если в докладах по оспариванию полномочий в ПАСЕ будет хоть малейшее ограничение. Об этом глава российской делегации Петр Толстой заявил "Интерфаксу".

В настоящее время ПАСЕ, в соответствии с регламентом, не может лишить российскую делегацию права голосовать, выступать в ПАСЕ и быть представленной в органах ассамблеи. Но у ПАСЕ остался ряд возможностей для наложения санкций на российскую делегацию - так называемые "малые санкции". Так ПАСЕ может ограничить российскую делегацию в праве выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы, участвовать в мониторинговых миссиях, в праве членов делегации быть назначенными докладчиками, наблюдателями за выборами, а также представлять ПАСЕ и СЕ в иных организациях, сообщил изданию источник в аппарате ПАСЕ.

Отвечая на вопрос о том, что будет делать российская делегация, если хотя бы одно из этих малых ограничений будет в докладах об оспаривании полномочий делегаций, Толстой заявил: "Встанем и уйдем".

Как сообщала "Страна", 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая позволит делегации России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Однако полномочия российских дипломатов были оспорены. Россию лишили основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года. Организация осудила воссоединение РФ с Крымом, а также посчитала Москву причастной к военному конфликту в Донбассе.

Москва уже подала заявку на возврат в ПАСЕ. Но ее отложили на 24 часа из-за протеста Украины и Грузии. Также стало известно, что украинская делегация предложила Раде рассмотреть вопрос бойкота ПАСЕ.