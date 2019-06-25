Около 48,9% опрошенных украинцев проголосовали бы за вступление Украины в НАТО на референдуме, если бы сейчас проходил соответствующий референдум, 23,2% проголосовали бы за законодательное закрепление внеблокового статуса страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения, проведенного с 13 по 21 июня Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг", пишет Интерфакс-Украина.

При этом 16% украинцев не участвовали бы в референдуме о вступлении в НАТО или же законодательном закреплении внеблокового статуса Украины, 11,8% затруднились ответить,

56,7% украинцев сейчас поддержали бы на референдуме вступление страны в ЕС, 19,4% - за восстановление/укрепление экономических связей с Россией, Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ, 13,5% не участвовали бы в таком референдуме, 10,4% - затруднились ответить.

Общенациональный опрос населения проводился Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Полевой этап опроса проводился с 13 по 19 июня 2019г. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону; объем выборочной совокупности: 3000 респондентов, стандартное отклонение +/- 1,8%; уровень кооперации респондентов волна 51%.

Ранее мы писали, что в сентябре прошлого года вступление в НАТО поддерживали 41% украинцев.

Напомним также, что по опросу КМИС, проведенному в феврале этого года, поддержка проевропейского курса Украины ослабла почти на 10% и вернулась к уровню, зафиксированному до введения безвизового режима с ЕС (47% в феврале 2017 года, 45,5% - в феврале 2019-го).