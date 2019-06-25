Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), открывшую дорогу для возвращения в организацию российской делегации. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Пескова, резолюцию следует расценивать как победу здравого смысла, а ПАСЕ не может работать полноценно без участия в ней российской делегации. При этом представитель Кремля отказался называть резолюцию дипломатической победой России.

Как сообщала "Страна", в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на сопротивление ряда евродепутатов, таки приняла резолюцию, которая позволит делегации России принять участие в сессии ассамблеи 25 июня. Однако полномочия российских дипломатов были оспорены. Россию лишили основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года. Организация осудила воссоединение РФ с Крымом, а также посчитала Москву причастной к военному конфликту в Донбассе.

Москва уже подала заявку на возврат в ПАСЕ. Но ее отложили на 24 часа из-за протеста Украины и Грузии.

Также стало известно, что украинская делегация предложила Раде рассмотреть вопрос бойкота ПАСЕ.