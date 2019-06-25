Журналисты Денис Бигус и Мария Землянскя заявляют, что руководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к оффшорам, кредитным аферам и владеет большим количеством земли под Киевом. Об этом свидетельствует новое расследование "Наших грошей", опубликованное в YouTube.

По данным журналистов, еще в 2011 году Богдан стал владельцем поместья более чем 1,5 тыс. кв.м в Конча-Заспе. В 2013 году жена Богдана купила две квартиры в центре Киева на 300 кв.м. Затем Богдан оформил на себя ряд нежилых, скорее всего, офисных помещений на Днепровской набережной. Их он сдает в аренду. Несмотря на то, что с 2007 года Андрей Богдан является госслужащим, свое состояние он поясняет активной предпринимательской деятельностью.

Между тем, в расследовании речь идет о том, что Андрей Богдан, вероятно, получил возможность приобрести такую дорогую недвижимость, потому как консультировал в кредитных мошенничествах.

В частности, в 2016-м году Фонд гарантирования вкладов обнаружил кредитную аферу с привлечением оффшорной компании "Айдельберг ресорсис ИНК." (Idelberg resources INC.), к которой был причастен Богдан и его бизнес-партнеры Игорь Пукшин, Александр Баулин. В 2014 Богдан получил доверенность на представительство Idelberg resources INC от Баулина.

Оффшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит". Маслокомбинат взял кредит в банке в 2007 году под залог имущества. В 2009-м банк обратился за взысканием залога, ведь долг перед банком уже составил около 150 миллионов гривен, тогда Idelberg resources заявила, что тоже претендует на деньги комбината, потому что якобы занимала их еще до займа в банке.

Двумя исками в Хозяйственном суде Киевской области офшорка требовала вернуть 202 млн гривен, за которые комбинат якобы поручился по займу "Карловского завода сухого молока". Маслосирокомбинат на суде официально признал свой долг, а 23.06.2009 суд поддержал оба иска фиктивной фирмы Айдельберг.

По данным журналистов, Богдан хорошо знаком с членом правления маслокомбината Александром Коваленко, сейчас Коваленко по доверенности Богдана продает его землю под Киевом в селе Забуянье.

Также о связи с Богданом свидетельствует дружба с Романом Бабием, который в 2009 представлял интересы комбината в суде и работал в одной фирме с Богданом "Пукшин и партнеры".

Сам Богдан подтвердил журналистам связь с виргинской оффшоркой, в чью пользу в 2009 году добровольно обанкротился комбинат группы "Клуб сыра".

После падения банка, маслосыркомбинат инициировал банкротство и вывел имущество по ипотеке банка. После этого, имущество комбината продали в три раза дешевле за 10 млн гривен аффилированной компании "Днепровская молочная компания" из группы "Клуб сыра".

В уголовном производстве по данному факту следователи пишут: "реализуя преступную схему, должностные лица ОАО "Светловодский маслосыркомбинат" по предварительному сговору с должностными лицами "Клуб сыра" от имени фиктивной компании Айдельберг ресорсис ИНК." ...

Кроме того журналисты привели пример другой подобной схемы, к которой, по их словам, причастен глава АП.

В частности, в 2008 году банк "Надра", акционерами которого к тому времени были братья Сегаль - Илья и Вадим - выдал фактически их же компании "Каховка Пром-Агро" кредит в 25 млн долларов под залог соепереробного завода.

Затем банк продали Дмитрию Фирташу и банк через суд отобрал завод и продал его родственным структурам. Завод оказался в собственности "Город банка" младшего партнера Фирташа Ивана Фурсина.

В 2015 году, когда "Надра" начал банкротиться, а представители ФГВ вошли в управление, проснулась кипрская оффшорка "Весдикс Инвестментс Лимитед", соучредителем которой была офшорка "Айдельберг ресорсис ИНК" уже под руководством Богдана.

Кипрская компания заявила, что занимала владельцам соепереробного завода более 125 млн гривен - и хочет их получить. Суд встал на сторону оффшорки и вернул уже перепроданный завод первому владельцу - фирме-банкроту братьев Сегаль "Каховка Пром-Агро", а "Надра" остался без возвращенного кредита и завода.

Официально в суде компанию "Весдикс Инвестмент Лимитет" представлял Бабий - коллега Богдана, а на слушаниях присутствовал брат главы АП Игорь. Бабий оказался на 48 месте в списке партии "Слуга народа".

Видео: YouTube/ BIHUS info

Напомним, после назначения Андрея Богдана мы публиковали семь фактов о новом главе АП.

Также мы писали, что глава АП Андрей Богдан был адвокатом Луценко и работал в юрфирме нардепа от БЮТ.