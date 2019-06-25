В Кривом Роге на Родине Владимира Зеленского отпала рука с памятника Богдану Хмельницкому. Инцидент произошел на Гданцевке, передает 1KR.

О пострадавших пока не сообщается. Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета. Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее приходилось менять размер булавы в руке гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.

Богдан Михайлович Хмельницкий - гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель XVII века. Предводитель казацкого восстания, в результате которого Запорожская Сечь, Левобережье Днепра, а также Киев окончательно отложились от Речи Посполитой в результате чего была провозглашена Гетманщина.

Фото: 1kr.ua

Как сообщала "Страна", под Черкассами вандалы расстреляли памятник гетману Сагайдачному. Пули изрешетили герб Петра Конашевича-Сагайдачного, также на постаменте присутствуют повреждения, которые указывают на то, что его пытались разбить на части.

Напомним, что в Киеве вандалы изуродовали знаменитую "Бабку с кравчучкой". Она появилась на набережной в августе 2013 года.