Администрация президента Украины обнародовала размер первой зарплаты главы государства Владимира Зеленского. Информацию АП подала в ответ на запрос издания "Фактор".

Сообщается, что за май 2019 года новоизбранный президент получил должностной оклад в размере 12 727 грн. Надбавок и премий не установлено. Из зарплаты удержано 2 481 гривен обязательных сборов и налогов.

Ранее команда Зеленского презентовала итоги первого месяца его работы на посту главы государства. Достижения составили 20 пунктов.

Напомним, что Владимир Зеленский был избран президентом Украины на очередных выборах 21 апреля 2019, за него проголосовали 73,22% избирателей.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Владимир Гройсман поднял зарплату Кличко с 15 до 17 тысяч. Также у Зеленского объяснили его плагиат у Порошенко "стереотипным подходом" чиновников.