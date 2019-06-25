В жизни известной американской актрисы и модели Памелы Андерсон опять черная полоса. Она рассталась со своим бойфрендом, защитником сборной Франции и футбольного клуба Марсель Адилем Рами.

О расставании и большой лжи Памела Андерсон написала в своем Instagram и сопроводила свой пост разбитым сердечком.

"Это тяжело принять. Более двух лет моей жизни оказались ложью. Меня обманывали, заставляли верить, что у нас большая любовь.

Я пребывала в шоке последние два дня, когда узнала, что он живет двойной жизнью. Он шутил над одноклубниками, у которых были тайные от жен квартиры, и он называл их монстрами. Но это еще хуже. Он лгал всем. Как возможно так управлять сердцами и умами сразу двух женщин? Я уверена, что были и другие. Он монстр. Как я могла помочь стольким людям и оказалась неспособна помочь себе", - написала несчастная Памела Андерсон.

Фото: Instagram.com

Напомним, что в сентябре прошлого года пара уже расставалась, однако позже отношения были возобновлены.

Ранее "Страна" сообщала, что Памела Андерсон заступилась за Харви Вайнштейна, хотя и назвала его свиньей.

Также мы сообщали, что Памела Андерсон навестила в тюрьме Джулиана Ассанжа и призналась ему в любви.