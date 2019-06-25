Грузинская валюта установила рекорд падения, обесценившись по отношению к доллару США на 1,1% - до 2,8250 лари/$1. Динамику падения отобразил сайт Bloomberg.

Официальный курс лари к американскому к доллару 25 июня составил 2,7945 лари к 1$. Нацбанк Грузии установил его на основании торгов в системе Bloomberg 24 июня. Однако уже сейчас в грузинских пунктах обмена валюты и коммерческих банках страны курс купли и продажи превышает 2,8250 лари за 1$. Национальный банк зафиксирует это падение после 17:00 часов по грузинскому времени.

Курс лари к доллару США. Фото: bloomberg.com

СМИ Грузии связывают подорожание доллара с экономической ситуацией в стране и проблемами в туристическом секторе. Проблемы, в свою очередь, были вызваны решением властей РФ прекратить с 8 июля авиасообщение с Грузией.

Лари был введен в обращение 2 октября 1995 года. Тогда курс национальной валюты составлял 1,3 лари за 1 доллар США.

Между тем 25 июня в Украине доллар подешевел на 7 копеек, евро подорожал на 12.

Ранее "Страна" писала о резком подорожании криптовалюты биткоин. Ее курс перевалил за 11 тысяч долларов.