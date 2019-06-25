Центральная избирательная комиссия, которая отказалась регистрировать кандидатом в депутаты блогера Анатолия Шария, отправила на выборы его партию. Об этом свидетельствует постановление №1271, обнародованное на сайте ЦИК.

"Зарегистрировать кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Партия Шария", в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 согласно приложению", - сказано в документе.

Помимо Шария ЦИК также отказала в регистрации еще одному члену списка его партии - Евтухову Е.А.

Между тем, ЦИК отказала в регистрации на выборы блогеру Шарию, так как он не проживал в Украине на протяжении последних пяти лет.

Также мы писали, что Шарий прокомментировал "Стране" отказ ЦИК регистрировать его кандидатом в депутаты и заявил, что ничего об этом не слышал.