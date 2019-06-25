Сегодня, 25 июня, известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий прокомментировал журналистам "Страны" решение Центральной избирательной комиссии отказать ему в регистрации на выборы в Верховную Раду. Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии "Стране".

"Неужели? Ничего об этом не слышал. Какой кошмар", - сказал "Стране" Анатолий Шарий.

Отметим, что ЦИК мотивировал свой отказ тем, что Шарий последние 5 лет не проживал на территории Украины, что является требованием закона.

Публикуем аудиозапись ответа Анатолия.

Напомним, что также ЦИК повторно отказала в регистрации нардепу Онищенко.

Помимо этого, "Страна" разбиралась, почему отлучили от выборов Саакашвили, Клюева и Парасюка.

Также были названы место и время, когда будет рассмотрен иск Саакашвили к ЦИК из-за отказа регистрировать его кандидатов в Раду.