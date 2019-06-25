В Кропивницком (Кировограде) правоохранители задержали банду рэкетиров, которые требовали от своих жертв оплатить несуществующие долги и били в случае неуплаты. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает отдел коммуникации Департамента внутренней безопасности полиции Украины.

Правоохранители сообщили, что к ним обратился мужчина, который стал жертвой рэкетиров. Участники банды требовали с него 10 тысяч долларов. А когда мужчина отказал, рэкетиры его избили, сломав ребро. При этом злоумышленники грозили, что если он не отдаст деньги, его ждет серьезная расправа.

Также рэкетиры утверждали, что их банду контролирует местный криминальный авторитет Кеваль, который имеет связи с чиновниками, поэтому обращаться к правоохранителям потерпевшему нет смысла.

В итоге мужчина обратился в полицию, где открыло уголовное дело и задержали рэкетиров.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по статье о вымогательстве. Впоследствии они установили, что участники банды действительно действуют от имени 53-летнего криминального авторитета, который в свою очередь представляет интересы "вора в законе" по прозвищу Армен Хохол.

В ходе спецоперации жертва рэкетиров передал им часть денег и собственный автомобиль. Злоумышленников задержали сразу после получения 16 тысячи гривен и ключей от машины.

Во время обыска у подозреваемых нашли деньги, ножи, устройства для отстрела под патрон "Флобера", маску, мобильные телефоны и документы. Правоохранители поместили троих участников банды в СИЗО и готовят сообщение о подозрении и избрание меры пресечения. Им грозит до семи лет за решеткой.

Фото: facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Как сообщала "Страна", под Киевом задержали банду рэкетиров, которая помогала "решать вопросы" главе поселкового совета.

Напомним, что в Сумской области сотрудники СБУ задержали квинтет рэкетиров-провокаторов.