По мнению 70% граждан Украины, президент страны должен пойти на прямой диалог с РФ ради мира на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

С 13 по 21 июня Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко и центр "Социальный мониторинг" провели опрос на тему отношений Украины с Российской Федерацией. 40,4% участников опроса считают, что ради установления мира на востоке страны президент Зеленский безусловно должен вступить в прямой диалог с Россией. 30% полагают, что скорее должен пойти на переговоры.

10,4% респондентов категорически против таких действий, 8,3% - скорее против, а еще 10,9% затруднились дать ответ.

60,7% украинцев считают или склоняются к мнению, что Украине следует идти на компромиссы ради мира и возвращения оккупированных территорий. 24,2% придерживаются противоположного убеждения. 15% затруднились ответить.

54,8% участников мониторинга мнений считают или склонны считать, что президенту Украины ради мира следует начать прямой диалог с руководством "ДНР" и "ЛНР".

37% опрошенных уверены, что неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей необходимо предоставить особый статус, который предусматривает автономию в составе Украины. 18,2% поддерживают продолжение боевых действий, в результате которых Украина должна восстановить контроль над этими территориями. 17,3% выступают за официальное признание того, что эти территории пока не могут быть возвращены в состав Украины, а также их изоляции.

49,5% респондентов в целом поддерживают предоставление автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Опрос проводился методом интервьюирования по месту жительства респондентов. В нем приняли участие люди старше 18 лет.

Ранее "Страна" писала, что, по данным опроса, в Украине число общающихся на русском и украинском языках оказалось одинаковым.

Также мы сообщали результаты исследования, по которому менее половины украинцев довольны своей работой и доходами.