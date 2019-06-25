Большинство украинцев полагают, что русский язык нужно изучать в школах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг", пишет 112.ua.

Так, социологи с 13 по 19 июня опросили 3 тысячи респондентов старше 18 лет и выяснили, что мнение, что на изучение русского языка в школах нужно уделять столько же времени, сколько и на другие иностранные, или меньше разделяют 35,8% респондентов. За равное на изучение украинского и русского языков количество времени выступили 23,9% опрошенных.

Уделять русскому языку в школах меньше времени, чем украинскому, но больше, чем другим иностранным считают необходимым 22% респондентов. Всего 12,1% респондентов ответили, что в школах не нужно изучать русский язык.

Напомним, по данным соцопроса, в Украине число общающихся на русском и украинском языках оказалось одинаковым.

Также мы писали, что активист "Голоса" призвал добавлять в ресторанах 20% к счету русскоязычных клиентов.