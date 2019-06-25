Большинство украинцев считают самой важной проблемой прекращение огня на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг "Украина сегодня: вызовы и перспективы", передает "112 Украина".

86,2% опрошенных считают, что лично для них война на Донбассе является важной проблемой. На втором месте - вопрос роста тарифов на коммунальные услуги (85,5% респондентов считают проблему важной). 82,4% граждан считают важным рост цен и инфляцию, 83,5% респондентов - возвращение украинских военных и других удерживаемых граждан.

Среди вопросов, которые назвали важными более половины респондентов, есть также уровень зарплат и пенсий, разрешение конфликта на востоке и реинтеграция Донбасса, социальная незащищенность населения, невозможность получить качественное медобслуживание, безработица, обогащение олигархов за счет бедности простых людей, коррупция и кумовство во власти, рост налогов, трудовая миграция, рост преступности.

Уточним, что только 45% респондентов назвали среди важных проблему возвращения Крыма, немного меньше 40% - вступление Украины в НАТО и ЕС. Нарушение прав нацменьшинств считают самым важным 18,9% респондентов.

Опрос был проведен с 13 по 19 июня 2019 года методом личного интервью по месту проживания респондента. Было опрошено 3 тыс. респондентов от 18 лет и старше. Стандартное отклонение +/- 1,8%.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу, число украинцев, которые поддерживают перевыборы, достигло 88%.

Также мы сообщали, что по данным соцопроса, в Раду проходят 5 партий.