С октября в Украине в оборот вводят новую банкноту достоинством одна тысяча гривен. На ней будет изображен академик Владимир Вернадский. До этого самой крупной купюрой украинской валюты были 500 гривен с Григорием Сковородой на ней, ее ввели тринадцать лет назад.

"Страна" собрала информацию о том, как выглядит новая купюра, чем знаменит Вернадский, и почему пользователи соцсетей пишут о "зраде" и грядущей инфляции после выборов.

Как выглядит банкнота и когда ее введут

Новинка попадет в оборот с 25 октября 2019 года. На лицевой стороне купюры изображен академик Владимир Вернадский и его цитата: "Я верю в великое будущее Украины". Полностью цитата звучит следующим образом: "Я верю в большое будущее и Украины, и Украинской академии наук...". Так ученый писал в своих воспоминаниях.

"Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философ, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году", - сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.

Фото: презентация купюры, справа глава НБУ Яков Смолий

По размеру и цвету новая банкнота заметно отличается от других, она больше. Ее размер составляет 75х160 мм (для сравнения купюра номиналм 100 грн 75х142 мм). Основной цвет - голубой.

Фото: facebook.com/vladyslav.rashkovan

Банкнота защищена от подделок такими элементами, как частично вдающаяся в толщу бумаги полимерная лента пурпурного цвета с изображением трезубца. При изменении угла наклона визуально меняется направление движения фонового изображения ленты. Также при изменении угла наклона банкноты можно заметить постепенные переходы цветов - от золотистого к нефритовому.

Почему вводят новую купюру

В НБУ назвали несколько причин, почему вводят купюру в 1000 гривен:

Удобство . "Слишком большое разнообразие банкнот и монет приводит к путанице в кошельках и забирает лишнее время при осуществлении расчетов", - говорится на сайте НБУ.

. "Слишком большое разнообразие банкнот и монет приводит к путанице в кошельках и забирает лишнее время при осуществлении расчетов", - говорится на сайте НБУ. Экономическая целесообразност ь. "Учитывая рост уровня доходов и цен, украинцы уже фактически не используют монеты мелких номиналов, зато появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен.... Последний раз Национальный банк вводил в оборот новый номинал 13 лет назад - в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривен. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1000 гривен и разменивалась двумя банкнотами высокого номинала... Сейчас для получения среднемесячной заработной платы необходимо уже не менее 20 банкнот. Как следствие, стало больше денег в кошельках - объем наличных в обращении вырос более чем в пять раз - до почти 380 млрд грн ", - пояснил глава НБУ Яков Смолий.

ь. "Учитывая рост уровня доходов и цен, украинцы уже фактически не используют монеты мелких номиналов, зато появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен.... Последний раз Национальный банк вводил в оборот новый номинал 13 лет назад - в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривен. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1000 гривен и разменивалась двумя банкнотами высокого номинала... Сейчас для получения среднемесячной заработной платы необходимо уже не менее 20 банкнот. Как следствие, стало больше денег в кошельках - объем наличных в обращении вырос более чем в пять раз - до почти 380 млрд грн ", - пояснил глава НБУ Яков Смолий. Экономия госбюджета. "Расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение банкнот и монет теперь снизятся", - сообщают в Нацбанке и поясняют, что наличие банкноты номиналом 1000 гривен даст возможность экономить на транспортировке и хранении банкнот.

Кто такой Вернадский, помещенный на 1000 гривен

Владимир Иванович Вернадский - философ, ученый-энциклопедист, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки (геохимии, биохимии, радиогеологии), создатель революционного учения о биосфере.

Также он является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, в прошлом году отметила свое 100-летие.

Впрочем, украинским ученым его можно назвать с определенной натяжкой, так как большую часть своей жизни он занимался научной деятельностью в Российской империи и Советском Союзе.

Родился он в Санкт-Петербурге. Но детство он провел в Харьковской области, куда семья переехала из-за неблагоприятного климата.

Позже преподавал в Московском императорском университете. Был членом партии кадетов. Революция 1917 года его застала в Украине, куда он переехал по состоянию здоровья.

И 1918 году Вернадский стал одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной правительством гетмана Павла Скоропадского.

В 1919 году, после установления Советской власти, в Киев к Вернадскому прибыл для переговоров представитель Российской академии наук. Однако Вернадский заболел тифом и оказался на лечении в Крыму, там он стал ректором Таврического университета в Симферополе (во времена когда Крым контролировала Белая армия генерала Врангеля).

В 1921 году его под усиленной охраной ЧК выехал из Симферополя в Москву. А чуть позже перебралась в Петроград, где Вернадский возглавил Метеоритный отдел Минералогического музея.

На короткое время был арестован по обвинению в шпионаже, но затем освобожден после телеграммы, которые ученые послали Ленину.

Позже работал в различных советских научных программах (в том числе стоял у истоков советского ядерного проекта, а также ГОЭЛРО - плана по электрофикации СССР), была членом Академии наук СССР, лауреатом Сталинской премии, часто выезжал за границу для работы, лекций и лечения.

С началом войны был эвакуирован в Казахстан. Умер в Москве в 1945 году после инсульта.

Что пишут в соцсетях

Журналист Андрей Манчук с иронией назвал размещение Вернадского на купюре зрадой, учитывая, что он был "маститым советским академиком" и был награжден Сталинской премией.

"В Украине анонсировали новую купюру в тысячу гривен - и это грандиозная зрада.

На ней изображен известный ученый Владимир Вернадский. Человек, который родился в Петербурге, умер в Москве, был маститым советским академиком - причем, настолько лояльным, что его выпускали в Европу даже в 1935 году, несмотря на наличие родственников за границей.

Вернадский был знаком еще со старшим братом Ленина - казненным народовольцем Александром Ульяновым, впервые написал об Ильиче в 1905 году, а впоследствии не уставал петь осанну советским вождям:

"Среди блестящей интеллигенции государственных людей, какими оказались Ленин и Сталин, не было ни одного".

"Этот человек совершил – в короткую жизнь – колоссальное изменение в жизни страны. Играла большую роль воля, были, конечно, – и благоприятные обстоятельства (в том числе отсутствие равноценных противников) – но и личность сыграла роль – личность организатора. У Ленина был своеобразный государственный ум и может быть смерть его в начале коммунистического строительства очень неблагоприятно сказалась на русской жизни. Но у него не было творчества и мысль его мне представляется не интересной. И в то же время этот человек накладывает на страну и вносит в человечество – не только свою политическую веру – но и свою философскую мысль – определенную форму материализма, борьбу с эмпириокритицизмом" - писал Вернадский о Ленине в неподцензурном письме к сыну.

А Владимир Ильич, в свою очередь, назвал его в своей знаменитой работе "высокоталантливым мыслителем-натуралистом".

Собственно, весь украинский период Вернадского сводится к 1917-1918 годам, когда он был застигнут революцией в своем полтавском имении Шишаки, и сотрудничал с установившейся по факту властью гетмана, пока он контролировал Украину. А в остальное постреволюционное время ученый являлся матерым посипакой большевиков, которые поселили его в особняке на Арбате, дали Сталинскую премию, орден Трудового Красного знамени, и предоставляли все, что было необходимо для научной деятельности.

Одумайтесь же! Сожгите напечатанные купюры!" - иронизирует Манчук.

Несмотря на бодрые заявления НБУ пользователи задумываются о том, что причиной может быть инфляция после выборов.

"Вернадский на 1000. Уже с 25 октября. Как Вам? Спокойны за гривну после выборов?", - написал политолог Алексей Якубин.

"25 октября текущего года в обороте появится купюра номиналом 1000 грн. На лицевой стороне банкноты изображен академик Вернадский. На тыльной стороне здание Президиума Национальной Академии Наук Украины. О том, почему появление новых купюр высокого номинала - это не очень хорошо, думаю можно не рассказывать, все и так понимаю". - написал политический эксперт Денис Гороховский.

"Пантеон" гривны. Кого еще поместили на купюры

По состоянию на 25 июня 2019 года в банковском обороте Украины восемь номиналов купюр: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 500 гривен.

На 1 гривне изображен киевский князь Владимир Великий, принесший христианство в Киевскую Русь; сзади - центр Киева времен Владимира Великого. Интересно, что изначально на обороте изображались руины Херсонеса, который сейчас находится в аннексированном Крыму. Изображение града Владимира начали помещать лишь с 2004 года.

На 2 гривнах - еще один киевский князь Ярослав мудрый, а на обороте - знаменитый собор Святой Софии образца 1036 года.

На 5 гривнах - гетман Богдан Хмельницкий, при котором Украина вошла в состав Российского государства; на обороте - Ильинская церковь в селе Субботове Черкасской области, возведенная по приказу Хмельницкого.

На 10 гривнах - гетман Иван Мазепа, объединивший Левобережную и Правобережную Украину, когда выступал, как союзник Петра I, а затем подписавший договор о совместной борьбе против русского царя. На обороте - Киево-Печерская лавра. Гетман Левобережной Украины приложил немало усилий, чтобы восстановить ее. Из-за неоднозначности личности Мазепы, 10-гривневую банкноту пытались отклонить еще на стадии разработки.

На 20 гривнах изображен поэт и писатель Иван Франко, а на обороте - Львовский оперный театр. Во Львове до сих пор сохранился дом, в котором жил Франко, теперь это музей.

На 50 гривнах - революционер, историк и председатель Украинской Центральной рады Михаил Грушевский. На обороте купюры - Дом учителя в Киеве, который в 1917-18 годах был зданием парламента Центральной Рады Украины.

На 100 гривнах - поэт и революционер Тарас Шевченко, сзади - красный корпус Университета им Шевченко в Киеве (КНУ). На банкноте старого образца оборот украшал вид на Днепр с Чернечей горы возле Канева, где похоронен Шевченко.

На 200 гривнах - писательница и поэтесса Леся Украинка, на обороте - въездная башня Луцкого замка, в городе, где она жила.

На 500 гривнах - поэт и философ Григорий Сковорода, а на обороте - здание Киево-Могилянской академии, как она выглядела около 300 лет назад.

При этом в Нацбанке планируют оставить шесть номиналов бумажных купюр, включая новую 1000-гривневую. То есть избавятся от 1, 2 и 5 гривен, на которых изображены два киевских князя и гетман Богдан Хмельницкий. Специально изымать бумажные банкноты не будут. Просто прекратят их печать и не будут пополнять ими денежный оборот. Их заменят монеты.

Вместе с тем монеты номиналом 1,2 и 5 копеек с 1 октября 2019 года выводят из оборота. Также постепенно из оборота выведут и монету номиналом 25 копеек.

Любопытно, что на момент введения гривны в 1996 году самой крупной купюрой были 100 гривен. И тогда это был эквивалент более чем 50 долларов. Сейчас же 1000 гривен - это менее 40 долларов.

Напомним, что ранее мы писали, как менялся дизайн купюры в 20 гривен, на которой изображен Иван Франко.

А также, как НБУ заменил бумажные мелкие деньги монетами.