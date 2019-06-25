Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) просит украинские власти срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы. Об этом сообщил член делегации, народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец на своей странице в Facebook.

"Решение украинской делегации в ПАСЕ: 1) Прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий Российской делегации. 2) Делегация обращается в Верховную Раду Украины относительно необходимости срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ", - написал Леонид Емец в соцсети.

Также, по словам нардепа, делегация обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел Украины "относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы".

Фото: Леонид Емец/Facebook

Как сообщала "Страна", Москва уже подала заявку на возврат в ПАСЕ. Но ее отложили на 24 часа из-за протеста Украины и Грузии.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на сопротивление ряда евродепутатов, таки приняла резолюцию, которая позволит делегации России принять участие в июньской сессии ассамблеи.

"Страна" писала о том, что Украина может покинуть ПАСЕ после возвращения в ассамблею делегации России.