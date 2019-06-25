На внеочередных выборах в украинский парламент проходят пять партий. С показателем 45,3% лидирует партия "Слуга народа". Такие результаты показал опрос, проведенный с 13 по 19 июня Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг "Украина сегодня: вызовы и перспективы".

Согласно данным опроса, за "Слугу народа" во главе с Дмитрием Разумковым голоса готовы отдать 45,3% из общего числа определившихся с выбором. Рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" составляет 12,1%.

Три следующих в списке предпочтений политсилы не набирают и 10%. ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко намереваются поддержать 8,8% опрошенных, "Европейскую солидарность" Петра Порошенко - 8,4%, "Голос" Святослава Вакарчука - 6,8% избирателей.

Данные опроса. Фото: 112.ua

Опрос проводился методом интервьюирования на местах проживания респондентов. В нем приняли участие 3 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила 1,8%.

Напомним, последний опрос СОЦИС от 14-19 июня дал более высокие показатели у двух лидеров гонки: "Слуга народа" - 47,6%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%.

Также мы писали, что, по оценке западных социологов, в Раду проходят те же 5 политсил.