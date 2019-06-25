Национальный банк Украины анонсировал введение новой банкноты номиналом в 1 тысячу гривен. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

Банкнота нового наивысшего номинала будет введена в оборот с 25 октября 2019 года. На лицевой стороне купюры изображен академик Владимир Вернадский и его цитата: "Я верю в великое будущее Украины".

Отметим, что до этого наивысшим номиналом считалась банкнота 500 гривен.

Скриншот: Facebook/ Vladyslav Rashkovan

Напомним, в Швейцарии показали новую банкноту в 1000 франков, потому что местные любят наличные.

Также мы писали, что по данным НБУ, самые популярные деньги среди украинцев - банкноты по 200 гривен и монеты по 10 копеек.