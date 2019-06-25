В ночь, на 25 июня, на Кубке Америки по футболу (Copa Amеrica, это аналог чемпионата Европы, но гораздо старше, проводится с 1916 года - Прим.Ред.) завершились все матчи в групповых турнирах, по итогам которых и определились пары 1/4 финала.

Итак, в 1/4 Copa Amеrica встретятся такие команды

Бразилия - Парагвай (матч состоится 28 июня, начало 03:30 по Киеву),

Венесуэла - Аргентина (28 июня, 22:00 по Киеву)

Колумбия - Чили (29 июня, 02:00 по Киеву)

Уругвай - Перу (29 июня, 22:00 по Киеву).

По условиям турнира победитель пары Бразилия - Парагвай в полуфинале сыграет с победителем пары Венесуэла - Аргентина, а победитель пары Колумбия - Чили встретится с победителем пары Уругвай - Перу.

В первом случае, мы сможем увидеть противостояние "альби селесте" с Месси во главе против пентакампеонов у которых не будет Неймара.

Для справки

Нынешним обладателем Кубка Америки является сборная Чили. Самый титулованный участник турнира - сборная Уругвая, которая выигрывала трофей 15 раз. Второе место у Аргентина (14 трофеев), третье - у Бразилии (8). По два раза Кубок Америки выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу - Колумбия и Боливия.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Неймар пообещал друзьям, что бросит ПСЖ и вернется в Барселону.

Также мы рассказывали, что в ООН возмутились, что доходы Месси в 2 раза превышают суммарную зарплату лучших 1700 футболисток мира.