В среду, 26 июня, на большинство стран континента - Францию, Германию, Испанию, Португалию, Швейцарию, Бельгию, Италию, Чехию, Румынию, Сербию, Австрию, Данию, Хорватию, Словакию, обрушится жара до +37 градусов. И это - без единой капли дождя. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Украине завтра также будет сухо, ясно, солнечно - погоду будет определять антициклон. Однако температура воздуха будет комфортнее, чем на западе Европы: днем ​​ожидается +25...+30 градусов, немного выше на юге и востоке, до +30..+34 градусов.

В Киеве среда будет солнечной, с небольшими красивыми белыми облаками, с максимальной температурой воздуха +27...+29 градусов.

В четверг, 27 июня, в Украину придет атмосферный фронт и принесет грозовые дожди на западе и севере. Поскольку фронт - холодный, то в тылу, за фронтом, распространится холодный воздух и в течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара спадет до +18...+23 градусов.

Как сообщала "Страна", на выходных в Украине жара достигала рекордно высоких +36 градусов.

Также мы писали, что в Европу движется жгучая жара, принесенная ветрами из Сахары.