Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык подал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В сообщении уточняется, что Илык работал в должности помощника министра здравоохранения Украины с 2015 года, с 2016 года - в должности заместителя министра.

Среди направлений работы, которые он координировал как заместитель министра, - трансформация рынка лекарственных средств, правительственная программа "Доступные лекарства", Национальный перечень основных лекарственных средств.

Как сообщил на своей странице в соцсети сам Роман Илык, на внеочередных парламентских выборах он будет баллотироваться по округу №121 (Дрогобыч Львовской обл.) как самовыдвиженец.

"Я участвую в досрочных парламентских выборах. Мою кандидатуру зарегистрировала ЦИК. Для меня очень важно представлять именно 121-й округ, Дрогобыч, где я работал, Борислав, где родился, учился, Трускавец, Стебник и Сходницу, к которым также имеется семейное положение",- написал в соцсети Илык.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что ЦИК отказала в регистрации на выборы блогеру Шарию, который не проживал в Украине последние 5 лет.

Также мы разбирались, почему ЦИК ушел в отказ и отлучил от выборов Саакашвили, Клюева и Парасюка.