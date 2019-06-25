С понедельника в столице возросла концентрация диоксида азота и формальдегида в воздухе. Улучшение ситуации ожидается к концу месяца. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как говорится в сообщении, причиной загрязнения воздуха вредными веществами стала жаркая погода, безветрие и отсутствие осадков.

"Из-за погодных условий, которые наблюдались в Киеве в последнее время (сухая жаркая погода без осадков, отсутствие значительного ветра, задерживающий слой в воздухе возле поверхности земли, отсутствие перемешивания воздуха возле земли с верхними слоями), происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха", - говорится в публикации на сайте ГСЧС.

Начиная с 10 июня загрязняющие вещества, особенно диоксид азота NO2 и формальдегид, постепенно накапливались.

"Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта", - отмечено в сообщении ГСЧС.

Служба прогнозирует, что 25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится. Скорее всего, концентрация вредных примесей в воздухе понизится в последние дни июня.

"Страна" писала, что 21 июня пресс-служба ГСЧС предупредила о шестикратном превышении нормы концентрации вредных веществ в воздухе Киева.

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